Brakuje pieniędzy na nową siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. Włodarze czekają na decyzję miasta Maciej Szymkowiak

Nowa siedziba ma powstać na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza św. Wojciecha. Obecnie muzeum znajduje się na Starym Rynku w Poznaniu. Jego powierzchnia to 340 m kw. Projekt nowej siedziby zakłada nowoczesne muzeum o 3000 m kw. powierzchni wystawienniczej. WXCA Zobacz galerię (8 zdjęć)

Nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ma powstać do 2025 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowe współprowadzić inwestycję, a to oznacza pokrycie połowy kosztów. Szacowany wydatek to 200 mln zł, ale w wyniku m.in. inflacji inwestycja prawdopodobnie zamknie się w 240 mln zł. Oznacza to, że Poznań musi dołożyć jeszcze 120 mln zł.