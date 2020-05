Bridgestone Poznań wspiera medyków i strażaków

Działania edukacyjne oraz niesienie pomocy innym są niezwykle ważną częścią działalności Bridgestone Poznań. W ciągu ostatnich lat dzięki zaangażowaniu pracowników poznańska fabryka opon zrealizowała szereg inicjatyw proekologicznych oraz promujących bezpieczeństwo. M.in. już od ponad dekady organizuje akcję Think Before You Drive, podczas której dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zdobywają wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bohater tej inicjatywy – manekin testowy Jan – nie tylko uczestniczył w interaktywnych warsztatach dla maluchów, ale dodatkowo rozdał również tysiące odblasków przechodniom na terenie Poznania i innych wielkopolskch miast. W ramach kolejnego autorskiego programu – Zagraj z nami w Zielone – poznański Bridgestone regularnie ogranizuje z kolei warsztaty dotyczące dbania o środowisko, a do tego angażuje się w sprzątanie brzegów Warty i jej zarybianie czy sadzenie drzew. Pracownicy wspólnie zbierają również nakrętki i puszki dla małych beneficjentów wewnętrznej akcji Pozytywnie Zakręceni, wspierają domy dziecka podczas Świąt oraz przekazują 1% swojego podatku dla bliskich współpracowników.

– W naszej fabryce wiele uwagi przykładamy do aktywności społecznej. Regularnie jako firma wspieramy akcje, których pomysłodawcami niejednokrotnie są nasi pracownicy – mówi Martyna Stando z Bridgestone Poznań. – Takie przedsięwzięcia są wpisane w naszą działalność na co dzień, więc i teraz nie mogliśmy pozostać obojętni.

Lokalna pomoc na wagę złota

W efecie, w ostatnim czasie w fabryce zrealizowano kolejne działania z zakresu CSR – tym razem w odpowiedzi na potrzeby wynikające z obecnej sytuacji. We współpracy ze społeczną inicjatywą „Poznań, tu Wiara Pomaga!” zorganizowano dwie zbiórki, w wyniku których szpitalom (w tym Szpitalowi Zakaźnemu przy ul. Szwajcarskiej), Wojewódzkiej Stacji Pogotowia oraz dwóm DPSom, podarowane zostały m.in. maseczki, płyny dezynfekujące, specjalistyczne materace, żywność, woda i suplementy diety.

Wsparcie otrzymali nie tylko medycy. Na ręce przedstawicieli oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej ze Swarzędza i Pobiedzisk przekazano 30 zestawów odzieży ochronej, na którą składają się kombinezony i hełmy. Pozwolą one jeszcze lepiej zabezpieczeć strażaków podczas codziennych obowiązków niesienia pomocy innym.

– Przekazując kombinezony ochronne, materace, żywność i środki higieniczne chcemy symbolicznie podziękować medykom i strażakom oraz wyrazić największe uznanie za ich oddanie i poświęcenie w codziennej pracy, a zwłasza w tym szczególnie trudnym czasie – komentuje Roman Staszewski, Dyrektor Fabryki Bridgestone Poznań. – Cieszymy się, że jako Bridgestone Poznań mogliśmy pomóc – to dla nas ważne, żeby być dobrym mieszkańcem Poznania i regionu.