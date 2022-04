Brytyjka miała lecieć do Słowenii, a wylądowała w... Poznaniu. Zawiniła obsługa linii lotniczej Wizz Air?

Ślub wnuka seniorki miał odbyć się w miejscowości Bled. Brytyjki chciały dotrzeć do Lublany w Słowenii z lotniska Londyn Luton. Starsza kobieta porusza się na wózku inwalidzkim, więc na lotnisku została skierowana do wyznaczonego miejsca, aby łatwiej przetransportować ją do samolotu. Towarzyszyła jej córka, a reszta grupy, z którą podróżowały, udała się normalną drogą do samolotu, który leciał do Słowenii.

Jak opisuje brytyjski dziennik, Brytyjki przeszły dalej do wskazanej bramki, gdzie sprawdzono im karty pokładowe i następnie pokierowano do samolotu. Później się okazało, że leciał on do Poznania, o czym dowiedziały się dopiero, jak wylądowały w Polsce. Kobiety miały rozmawiać z obsługą linii o tym, że lecą do Słowenii, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Zgodnie z relacją Daily Mirror, współtowarzysze podróży kobiet pierwsi odkryli - chwilę po starcie, że 89-latki i 58-latki nie ma na pokładzie samolotu do Słowenii.