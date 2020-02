Brzoska, Marciniak i Markiewicz na scenie Dragon Social Club

Jak opisują to twórcy, ich współpraca to swego rodzaju „poszukiwanie miejsca na współbrzmienie słów i dźwięków w najbardziej optymalnej dla nich formule”. Wojciech Brzoska to ceniony poeta i autor aż ośmiu książek poetyckich, w tym świetnie przyjętej, wydanej w ubiegłym roku „Jutro nic dla nas nie ma”. Warto dodać, że odpowiada on też za projekt Brzoska/Gawroński, w ramach którego wydał dwa albumy: „Nunatak” oraz „Słońce, lupa i mrówki”.