Budowa drogi S11 w Wielkopolsce: Trwają prace na budowie obwodnicy Kępna. Jak zmieniał się plac budowy? [ZDJĘCIA]

Obwodnica Kępna: tak będzie wyglądał nowy fragment S11

Jak będzie wyglądał gotowy nowy fragment S11 w Wielkopolsce? - Od istniejącego węzła Kępno nowa trasa o nawierzchni bitumicznej pobiegnie na południe. Początkowo będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu do węzła Kępno Wschód, a następnie jednojezdniowa do węzła Baranów. Na końcowym odcinku obwodnica włączy się do istniejącego przebiegu DK11 - tłumaczą przedstawiciele GDDKiA.