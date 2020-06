Budowa osiedla Fama Jeżyce już trwa. W miejscu dawnej Wiepofamy powstaną setki mieszkań

Na terenie po dawnej fabryce powstanie spójne urbanistyczne osiedle. Projekt autorstwa pracowni HRA Architekci nawiązuje do historycznej architektury Jeżyc. Zachowano także element dobrze znanej dla dawnych dzielnic Poznania kwartałowej zabudowy.

– Tak duży obszar w początkowej fazie realizacji inwestycji wymagał uporządkowania. Dziś mamy przygotowany teren pod pierwszy etap osiedla, gdzie rozpoczęły się już prace ziemne. Następnie wykonamy płytę fundamentową i pozostałą cześć garażu – mówi Michał Idziakowski, dyrektor projektu Fama Jeżyce w Monday Development - firmy deweloperskiej realizującej osiedle. - Za niecałe 18 miesięcy będziemy mogli przekazać klucze do mieszkań w pierwszym etapie osiedla – dodaje.

– Fama Jeżyce to niezwykły projekt, który u swoich podstaw czerpał z tego, co najlepsze w klimacie Jeżyc - Chcemy, aby osiedle, które powstanie na terenach dawnej Wiepofamy, było naturalnym przedłużeniem tego, w jakim kierunku rozwija się dziś ta dzielnica - mówi Iwona Chmielewska, dyrektor sprzedaży i marketingu w Monday Development. – Dlatego oprócz budynków mieszkalnych znajdziemy tu deptak, który zwieńczony zostanie placem miejskim, oryginalnie zaprojektowane dziedzińce oraz miejsca służące integracji lokalnej społeczności, sporo ciekawej dla oka zieleni, a także lokale usługowe dla nowych konceptów, z których dziś słyną Jeżyce. Spore zainteresowanie, jakim cieszy się od samego początku projekt, to dla nas wyraźny sygnał, że przyjęta koncepcja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą zamieszkać w samym sercu Jeżyc. – dodaje.