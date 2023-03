Budowa osiedla w Poznaniu zostanie wstrzymana? Podwykonawcy grożą odejściem. "Ludzie się zwijają i stamtąd uciekają"

Do naszej redakcji zgłosił się czytelnik, który współpracował przy budowie osiedla nad poznańską Maltą, przy ulicy Wołkowyskiej. Jak mówi, firmy od 4 miesięcy nie otrzymały od generalnego wykonawcy pieniędzy za wykonane prace. - Budowie grozi wstrzymanie prac. Ludzie się zwijają i stamtąd uciekają. Być może nawet dźwig będzie rozbierany - alarmuje.

- Ta budowa umiera. Nie wiem, jak długo jeszcze będziemy tam pracować. Płatności kuleją, nie zwozimy już materiałów, bo nie wiemy, czy nam ktoś za to zapłaci. Dokańczamy to, co zaczęliśmy i prawdopodobnie będziemy z tej budowy schodzić