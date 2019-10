Budowa S5 w Wielkopolsce zbliża się do końca. Zobacz najnowsze zdjęcia

Budowa trasy S5 to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Wielkopolsce, która trwa już od kilku lat. Chociaż większość wielkopolskich fragmentów trasy S5 jest już gotowa, w budowie nadal pozostają trzy odcinki: Poznań-Wronczyn, Wronczyn-Kościan oraz Kościan-Radomicko. Powinny one być gotowe do końca tego roku. To oznacza, że budowa S5 w Wielkopolsce powoli zbliża się do końca. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z budowy S5.

Największe problemy już od długiego czasu są w przypadku odcinka Poznań-Wronczyn. Przypomnijmy, że początkowo miał on być gotowy do końca 2017 roku. Już wtedy GDDKiA zgodziła się po raz pierwszy przesunąć wykonawcy termin zakończenia prac do maja 2018 roku. Jednak szybko stało się jasne, że tego terminu też nie uda się utrzymać. Budowa S5: kiedy zakończą się prace na odcinku Poznań-Wronczyn? Dopiero na przełomie 2018 i 2019 roku udało się otworzyć jedną nitkę trasy S5 na odcinku Poznań-Wronczyn. Druga miała być gotowa w połowie czerwca, ale i tego terminu nie udało się dotrzymać. Za to włoska firma TOTO, która odpowiadała za budowę trasy, wypowiedziała kontrakt i zeszła z placu budowy. Nie pomogły wezwania GDDKiA, by Włosi powrócili na plac budowy. https://twitter.com/GDDKiA_Poznan/status/1184803646221012992 Zamiast tego w ostatnich tygodniach GDDKiA musiała rozpisywać kolejne przetargi na dokończenie odcinka Poznań-Wronczyn. Ostatecznie udało się podpisać umowy, zaś ten odcinek ma być gotowy jeszcze w tym roku. Budowa S5: co z innymi odcinkami? Nadal trwają także prace na odcinkach Wronczyn-Kościan oraz Kościan-Radomicko. W tym przypadku, jak niejednokrotnie zapewniała GDDKiA, budowa przebiega jednak bez problemu, zaś oba odcinki, zgodnie z pierwotnymi założeniami, mają być oddane do użytku dla kierowców do końca tego roku. Sprawdź też: Poznański odcinek S5 będzie dokończony!

