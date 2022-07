Budowlana samowolka w centrum Poznania. Co na to inspektor budowlany?

Przy ul. Wieżowej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu doszło w ostatnim czasie do rozbudowy budynku mieszkalnego bez odpowiedniego na to pozwolenia.

– Mimo braku zezwolenia na budowę, właściciel jednego ze segmentów rozbudowuje dom o co najmniej 6 metrów w głąb ogrodu i zamierza pociągnąć budowę do wysokości dachu. To samowola budowlana w biały dzień

– zaznacza jedna z okolicznych mieszkanek.

Wyjaśnia też, że takie działanie oznacza nie tylko zaniechanie miejscowej estetyki na obszarze objętym ochroną konserwatorską, ale i ograniczenie dostępu do światła słonecznego sąsiadom. Co więcej, dodaje, że w tej sprawie są wysyłane już pisma do różnych działów Urzędu Miejskiego, poinformowany został także Powiatowy Nadzór Budowlany.