Burgerownia z Poznania ostro krytykuje Magdę Gessler. "Tej klientki nie obsługujemy"

Burgerownia z Poznania krytykuje Magdę Gessler. "Od razu zaczęła grymasić"

Ale to nie wszystko, co mają do zarzucenia znanej restauratorce.

- Burger leżał i czekał ponad 30 minut, zanim Pani Magda go spróbowała… spróbowała to dużo powiedziane, ledwo polizała mięso i powiedziała po prostu: „do dupy”, a na sam koniec poleciła innego burgera. Oprócz tego Pani Magda stwierdziła, że mięso nie jest przygotowywane na grillu, a na tłuszczu, sądziliśmy, że kubki smakowe Pani Magdy są w stanie rozróżnić tak istotny szczegół w burgerze

- dodają.