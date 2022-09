Butelkomaty w sklepach Lidl w Poznaniu. To nowa ekopromocja sieci sklepów. Sprawdź, gdzie dostaniesz rabat za plastikową butelkę

W wybranych sklepach sieci Lidl postawiono urządzenia do oddawania butelek wykonanych z plastiku. Konsumenci otrzymają rabat w zamian za zwrot opakowania. Jak poinformował portal businessinsider.com.pl, w Poznaniu i okolicach za każdą przyniesioną plastikową butelkę będzie można odzyskać 5 groszy.

- Niemiecka sieć przygotowuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego w swoich sklepach. Odpowiednie przepisy mają zostać przyjęte przez parlament "wczesną wiosną". System kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki z tworzyw sztucznych do 3 l oraz puszki aluminiowe do 1 l - wyjaśniono.