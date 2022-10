Były tancerz oskarża Polski Teatr Tańca w Poznaniu. Czy w teatrze doszło do mobbingu?

„Byłem ignorowany i lekceważony”

Pau Perez Pique to hiszpański tancerz i choreograf, który w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu występował m.in. w spektaklach: „Fafula rasa”, „Trucizna”, „Wesele. Poprawiny” i „45”. Od 14 lutego zaczął zmagać się z problemami zdrowotnymi – bólem w stopie.

Sytuacja miała się diametralnie zmienić, gdy tancerz spotkał się 9 maja z przedstawicielką Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Teatru. Wówczas pojawiło się podejrzenie choroby zawodowej, a Pau Perez Pique poprosił, aby zostało ono zgłoszone przez teatr do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Gdy lekarz medycyny pracy nie stwierdził dalszych przeciwwskazań do pracy w zawodzie tancerza, Perez Pique zechciał wrócić do gry w przedstawieniach, ale nie było już dla niego angażu.