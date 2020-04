Cała Polska biła brawa dla medyków. Zobacz, jak poznaniacy dziękowali pracownikom służby zdrowia [ZDJĘCIA]

Na całym świecie 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Jednak w tym roku świętowanie ma inny charakter. W czasie epidemii koronawirusa praca medyków jest nieoceniona. Z tego powodu w Polsce zorganizowana została akcja #BrawaDlaWas, będąca kontynuacją akcji #JestesmyZWami, przeprowadzonej w marcu. We wtorek, 7 kwietnia, równo o godz. 13, Polacy wyszli na swoje balkony, by wspólnie przez minutę bić brawo pracownikom służby zdrowia, dziękując tym samym za ich walkę z koronawirusem. Zobacz, jak wyglądało to w Poznaniu. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Łukasz Gdak