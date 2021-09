Caravans Salon Poland 2021na MTP w Poznaniu. Już 24-26 września targi kamperów. Będzie można podziwiać wyjątkowe domy na kółkach

Co ma Poznań, czego nie ma żadne inne miasto w Polsce? Oto p...

Prelekcje podróżnicze na MTP

Wystawie kamperów towarzyszyć będą też prelekcje podróżnicze. Pojawią się tam miłośniczki i miłośnicy caravaningu, którzy postawili wszystko na jedną kartę, porzucając dotychczasowe stacjonarne życie, by realizować swoje marzenia o podróżowaniu i wolności. Będą to m.in. Kasia i Łukasz – twórcy projektu PodróżoVanie oraz Zosia i Kuba, czyli Foxes in Eden oraz Aga i Bartek, czyli autorzy bloga i vloga Calluna Trip.