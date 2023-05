Caroline Derpienski - kim jest Polka, która chce namieszać w show-biznesie? Partner, pieniądze, Instagram

Caroline Derpienski - kto to jest?

W ostatnich kilku miesiącach influencerka Caroline Derpienski zyskała rozgłos dzięki swojej obecności na kilku ważnych wydarzeniach w Polsce. Wzbudziła zainteresowanie swoimi fotografiami oraz kontrowersyjnymi wypowiedziami, co skłoniło wiele osób do zadania sobie pytania, kim tak naprawdę jest ta nieznana wcześniej modelka i aktorka. Zaskakująco, mimo braku wcześniejszego rozpoznawalności, ma na swoim koncie miliony obserwatorów na Instagramie oraz prezentacje na okładkach kolorowych magazynów i pokazach mody. Jednakże, zdaniem pewnego eksperta, istnieje podejrzenie, że wszystko to zostało zaplanowane lub zakupione.

Caroline Derpienski - wiek

Caroline Derpienski - partner

Caroline i jej amerykański miliarder spotkali się w Warszawie. W tamtym czasie Caroline pracowała jako modelka i brała udział w pokazie mody. Po zakończeniu występu, gdy była na zapleczu, do niej podszedł pewien pijany mężczyzna. Caroline zaczęła się niepokoić, obawiając się, że może jej zrobić krzywdę, zwłaszcza że nie było żadnego ochroniarza. Nagle mężczyzna powiedział do niej: "Ale z ciebie gruba baba". W tamtym okresie Caroline zmagała się z zaburzeniami odżywiania i anoreksją, więc te słowa bardzo ją dotknęły. Po tym incydencie wróciła do swojego mieszkania, zamówiła pizzę o północy i płakała do koleżanki, opowiadając jej, że mężczyźni to świnie.

Caroline wspomniała również, że to był klasyczny amerykański sposób podrywu:

To jest sposób, w jaki amerykańscy mężczyźni próbują zdobyć serce kobiety. Na początku nie zbliżają się do niej i nie składają jej komplementów. Zamiast tego, obrażają kobietę na sposób typowy dla Amerykanów, aby zapadła im w pamięć. Potem, po trzech tygodniach, dostałam telefon od niego i zaczęliśmy rozwijać naszą relację.