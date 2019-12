Carrefour sprzedaje żywe karpie w Posnanii - obrońcy praw zwierząt opublikowali szokujący film

Przez wiele lat przedświąteczną tradycją w wielu polskich domach był zakup żywego karpia. Do Wiglii był trzymany w wannie wypełnionej wodą, by 24 grudnia zginąć z ręki domowników. Z czasem ta tradycja zaczęła zanikać - wiele osób zwyczajnie nie potrafi lub brzydzi się samodzielnego uśmiercania ryb. Poza tym w dzisiejszych czasach raczej nie ma większego problemu z nabyciem świeżej ryby i to w wielu postaciach.

Tymczasem Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! alarmuje, że karpie w sklepach są sprzedawane w skandalicznych warunkach. Na dowód opublikowała film nagrany w centrum handlowym Posnania. Widać na nim, że karpie są stłoczone w basenie, gdzie leżą dosłownie jedna na drugiej, a po sprzedaży trafiają do zwykłych skrzynek bez wody, skąd są pakowane do foliowych toreb.

"Klienci naszej sieci mają możliwość zakupu żywego karpia w dwóch wariantach – w specjalnej torbie umożliwiającej transport ryby bez wody, wyposażonej we wkładki dystansujące, które udostępniają dopływ powietrza na całej powierzchni ciała ryby oraz w torbie do transportu z wodą. Obie te formy są zgodne z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczącymi transportu żywych ryb" - czytamy w komentarzu opublikowanym przez sieć na Facebooku.

Co na to Carrefour?

Przedstawiciele Carrefoura nie zgadzają się też z zarzutami, że ryby są stłoczone w basenie. Twierdzą, że to "złudzenie".

"Ilość ryb w basenie jest zawsze proporcjonalna do litrów wody w nim zawartych, tak aby wszystko było zgodne zobowiązującymi normami. Ryby mogą wyglądać na stłoczone, jednak jest to złudzenie wywołane tym, że od dołu pompowane jest do basenu powietrze, co powoduje, że ryby naturalnie gromadzą się bliżej powierzchni.Sprawdzamy także temperaturę wody, aby również była zgodna z normą. Wymiana wody następuje min. raz dziennie. Na koniec pragniemy zaznaczyć, że karpie utrzymywane są we właściwych warunkach - zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczącymi sprzedaży żywego karpia i regularnie kontrolowane przez odpowiednie inspekcje" - czytamy w komentarzu.

POLECAMY TEŻ: