Cavaliada w Poznaniu od kuchni! Przedstawiamy liczby największej halowej imprezy jeździeckiej w Polsce. Zobacz zdjęcia z Cavaliady

Cavaliada 2021 w Poznaniu

Zacznijmy od uczestników imprezy, czyli jeźdźców i koni. Co ciekawe tych drugich jest więcej, bo zwłaszcza czołowi zawodnicy przyjeżdżają do Poznania z dwoma lub trzema swoimi pupilami.

- Do zawodów zostało zgłoszonych ponad 700 par z czterech kontynentów i 27 państw. Ostatecznie przyjętych zostało niemal 500 par. Dokładna liczba jeźdźców i koni jest podana jedynie przy okazji zawodów międzynarodowych. W tych ostatnich wystąpi więc 331 jeźdźców i 477 koni. Do tego mamy zawodników ujeżdżenia, WKKW, powożenia i CAVALIADA Future, czyli rywalizację dzieci na kucach

Cavaliada Poznań od czwartku do niedzieli. Na dwóch parkurach wystąpi ponad 500 par

To ona też przekazała nam informację o tym, że uczestnicy czterodniowej imprezy zajmują aż sześć targowych pawilonów. W dwóch z nich znajdują się parkury. Dodatkowa arena do rywalizacji w skokach przez przeszkody to wyróżnik Poznania, bo w innych miastach w w Polsce zmagania odbywają się tylko w jednym miejscu.