CBA zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny, Dariusza Urbańskiego

CBA zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny

- W toku postępowania Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczącego funkcjonowania samorządu w miejscowości Murowana Goślina na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób

- potwierdza w informacji Prokuratura Krajowa.

Osoby te zostaną przewiezione do siedziby prokuratury, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w dalszej kolejności podjęte zostaną decyzje co do zastosowania wobec podejrzanych środków zapobiegawczych.