Cegielski coraz bliżej Polskiej Grupy Zbrojeniowej! Wojskowe Zakłady Remontowe bliżej serwisu i produkcji czołgów!

Jak mówi poseł Bartłomiej Wróblewski, Poznań staje się jednym z najważniejszych centrów polskiego przemysłu zbrojeniowego.

– Cieszy mnie to, tym bardziej, że byłem współinicjatorem powołania zespołu wsparcia polskiego przemysłu zbrojeniowego. Są dwie ważne przyczyny, które dziś na to wskazują: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne przygotowują się do przyjęcia roli ogólnoeuropejskiego centrum serwisowania czołgów Abrams, trwają jeszcze rozmowy skupione na szczegółach, a ponadto równocześnie szykują się do uruchomienia produkcji koreańskich czołgów K2 w polskiej wersji. Nadzór nad tym przedsięwzięciem sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa