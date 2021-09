"Cegły odpadały z balkonów". Tak mieszkają emerytowani pracownicy kolei w budynku należącym do PKP S.A.

Nie mamy ocieplonego budynku, część z nas nie ma wymienionych kaloryferów. Tu praktycznie nie ma żadnych remontów. A jak są, to są wykonywane bardzo niestarannie. Zgłaszaliśmy wielokrotnie, że balkony są już w tragicznym stanie. Gdy zaczęły z nich odpadać cegły, to w końcu przyjechali i coś zrobili. Remont ten był siedem lat temu, a już teraz ponownie wyglądają jak ruina. Nikt tu nawet nie przychodzi, by chociaż zobaczyć, czy żarówek nie trzeba wymienić

Kolej się szczyci tymi wszystkimi dworcami, pociągami, a my na to płacimy, sami mieszkając w ruinie

Do długiej listy niewykonanych prac, według lokatorów, można dołączyć też niemalowaną od wielu lat klatkę schodową, wodę stojącą w piwnicy czy odpadające tynki.

W ciągu ostatnich ośmiu lat, w budynku przy ulicy Marcelego Mottego wykonaliśmy prace za blisko 300 tysięcy złotych brutto. Wśród nich między innymi wymiany pionów kanalizacyjnych czy bieżące naprawy instalacji elektrycznej. Do największych robót, w ostatnich latach, należała przeprowadzona w 2014 roku naprawa balkonów. Na jesień tego roku mamy zaplanowane malowanie klatek schodowych w obiekcie

Podstawą do oceny stanu technicznego budynku są przeglądy budowlane, wykonywane zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. Są w nich zawarte wskazania, które należy wykonać do utrzymania budynku w stanie niepogorszonym. Uważamy, że obiekt nie odbiega standardem od większości podobnych budynków, w podobnym wieku, wykonanych w podobnej technologii, na terenie miasta Poznań. Ponadto budżet na remonty jest zależny od środków zebranych na ten cel będących częścią składową czynszu.

Co więcej, dodaje też:

Od 2001 roku, kiedy była komercjalizacja i prywatyzacja PKP S.A. nie możemy wykupić na własność tych mieszkań. Sprzedawali wtedy wszystkie budynki, w których mieszkali pracownicy. Nam wtedy mówili, że mamy poczekać, bo realizują to etapami. Tak czekamy do dzisiaj

Zły stan techniczny budynku to nie jedyny problem, z jakim zmagają się mieszkańcy. Lokatorzy bloku od wielu lat starają się uzyskać te mieszkania na własność.

Prawdopodobnie dziś już dawno mieszkania byłyby sprzedane na rzecz lokatorów, gdyby nie zmiany w zakresie właściciela gruntu, które nastąpiły w 1996 roku na skutek decyzji administracyjnej. Wtedy też nastąpił zwrot gruntu na rzecz obecnych właścicieli. Ówczesne PKP odwoływały się od tej decyzji, argumentując to niemożnością sprzedaży mieszkań w przyszłości na rzecz lokatorów. Pomimo tego decyzja ta została podtrzymana, czego obecnie efektem jest brak możliwości wykupu mieszkań w oparciu o ustawę z 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe.

Z naszych informacji wynika, że obecnie współwłaściciele nie są takim rozwiązaniem zainteresowani. Natomiast PKP S.A. nie są zainteresowane wykupem całości gruntu, gdyż w głębi nieruchomości znajdują się budynki nienależące do PKP S.A., których stan i status prawny budzi nasze wątpliwości. Ponadto ewentualny zakup całości nieruchomości, nie jest korzystny z punktu widzenia obecnych lokatorów naszego budynku, ponieważ wraz z nabyciem lokalu musieliby oni kupić część budynków znajdujących się w głębi działki.

PKP S.A. są potencjalnie zainteresowane wykupem części gruntu, niezbędnej dla funkcjonowania budynku, a także umożliwieniem ewentualnej sprzedaży mieszkań na rzecz lokatorów. Wymagałoby to przeprowadzenia podziału geodezyjnego działek, na których położony jest budynek, na co konieczna jest zgoda obecnych ośmiu właścicieli gruntów, czyli siedmiu osób fizycznych i miasta Poznań.

Co więcej, jedna ze współwłaścicielek gruntów, Danuta Goździejewska, także zapewnia, że właściciele terenów chcą je sprzedać PKP S.A. już od dwudziestu pięciu lat. Uczynić to jednak zgadzają się tylko pod warunkiem, że będą one sprzedane w całości.