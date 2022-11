Celowo spowodował wypadek pod Nowym Tomyślem. Zmarła kobieta. Oskarżony prawomocnie skazany Justyna Piasecka

17 czerwca 2020 r. na prostym odcinku drogi w Bolewicach pod Nowym Tomyślem doszło do tragicznego wypadku. 30-letni Leszek G. uciekając przed policyjnym pościgiem, uderzył w samochód, którym jechało małżeństwo - Roman i Sylwia.

30-letni Leszek G. celowo doprowadził do zderzenia z innym pojazdem pod Nowym Tomyślem. W wypadku zginął jadący z żoną mężczyzna. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Według śledczych, Leszek G. chciał odebrać sobie życie. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo Romana i usiłowanie zabójstwa jego żony. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. Kara jest surowsza.