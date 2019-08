Centralna Liga Juniorów. Już w weekend pierwsze spotkania, młodzi piłkarze wkraczają do gry

Właśnie spotkanie Korony z Górnikiem Zabrze zainauguruje nowy sezon Centralnej Ligi Juniorów. Zaplanowano je na najbliższy piątek, 9 sierpnia, na godzinę 16. Dzień później odbędą się cztery mecze, a do rywalizacji przystąpi jeden z beniaminków – UKS SMS Łódź, który po roku nieobecności wraca na najwyższy szczebel rozgrywkowy i na początek zmierzy się z warszawską Escolą. Na boisko wyjdą także pozostali medaliści z zeszłego sezonu: Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Wisłą Kraków, a Zagłębie na własnym boisku podejmie Cracovię.

Od spotkań z beniaminkami sezon zaczną jedni z faworytów do mistrzowskiego tytułu. Legia Warszawa i Lech Poznań przed kilkoma miesiącami mierzyły się w finale Centralnej Ligi Juniorów U-18, a teraz piłkarze tamtych drużyn mają stanowić trzon zespołów, walczących o triumf w wyższej kategorii wiekowej. Warszawianie pojadą do Krakowa na mecz z tamtejszym Hutnikiem, „Kolejorz” wybierze się natomiast do Zabrza, aby zagrać z Gwarkiem.

Centralna Liga Juniorów U-18 tylko przez rok rozgrywana była bez Lechii Gdańsk. Młodzi piłkarze biało-zielonych w rozgrywkach makroregionalnych zdobyli w zeszłym sezonie aż 167 bramek i pewnie wrócili do elity. Teraz zapowiadają walkę nie tylko o utrzymanie, ale nawiązanie do sukcesów seniorskiej drużyny Piotra Stokowca i walkę o ligowe podium. Dobrym początkiem byłoby ogranie u siebie Jagiellonii Białystok – to właśnie ten mecz zakończy pierwszą kolejkę.