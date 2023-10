Centrum medycyny senioralnej powstanie w Poznaniu? Padły słowa obietnicy

Poseł wyraził również nadzieję że pomysł powróci i tym razem zostanie zrealizowany.

- Mam nadzieję, że takie centrum powstanie, wystarczy do tego tylko trochę współpracy pomiędzy samorządem i rządem. Do takich pomysłów można szybko wrócić i warto je realizować, ponieważ społeczność senioralna w Poznaniu to ponad 1/4 mieszkańców i nie można ich lekceważyć