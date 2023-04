Centrum Poznania nadal w remoncie. Co się tam dzieje i jak teraz wygląda? Zobaczcie najnowsze zdjęcia!

Remonty dla poznaniaków to już chleb powszedni - wiele z nich już się rozpoczęło, co jakiś czas ruszają kolejne. Stary Rynek ma być skończony jesienią. Jednak ciągłe prace oznaczają utrudnienia zarówno dla zwykłych mieszkańców Poznania, jak i prowadzących biznesy. Co teraz dzieje się w samym sercu Poznania? Zobaczcie zdjęcia! Przejdź dalej i zobacz kolejne zdjęcia --->

Robert Woźniak