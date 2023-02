Centrum Poznania przechodzi metamorfozę. Co się tam dzieje i jak teraz wygląda? Zobaczcie najnowsze zdjęcia z postępów prac!

Remonty dla poznaniaków nie są już niczym nowym - wiele z nich już się rozpoczęło, co jakiś czas ruszają kolejne. Oznaczają one utrudnienia zarówno dla zwykłych mieszkańców Poznania, jak i prowadzących biznesy w okolicach przeprowadzanych prac. Trwające inwestycje wszystkim dają się we znaki, zwłaszcza w centrum miasta - komunikacja zmienia trasy, zamykają się kolejne lokale. Co teraz dzieje się w samym sercu stolicy Wielkopolski? Zobaczcie zdjęcia --->

Fot. Robert Woźniak