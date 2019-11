Rozstrzygnięto przetarg na budowę Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Ma to być nowoczesne, interaktywne muzeum upamiętniające poznańskich kryptologów, którzy przyczynili się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co wpłynęło na losy II wojny światowej. Kiedy ruszy budowa?