Ceny bobu mogą zwalić z nóg. Katarzyna Bosacka oraz internauci pokazują, ile kosztuje bób. „Takie ceny to wariactwo!"

Bób – ceny przed sezonem, czyli nasze dobro narodowe

Obserwatorzy zaczęli komentować przedstawioną cenę. Pani Magda żartobliwie skwitowała, że zastawiła samochód i pół domu, żeby kupić bób, a na dowód zamieściła zdjęcie ugotowanego smakołyku, posypanego koprem. Inna dodała, że za taką cenę byłoby 3,5 litra benzyny. Kolejna stwierdziła, że na pewno nie jest to polski bób.

Wrocławski bloger kulinarny Piotr Gładczak, autor Wrocławskich Podróży Kulinarnych, pokazał we wpisie z 24 maja, że zapłacił za opakowanie bobu o wadze 500 g 25,90 zł. Daje to ponad 50 złotych za kilogram. Cena jest wysoka dlatego, że jesteśmy przed właściwym sezonem.

- Bób naszym dobrem narodowym. Powinien być wpisany do konstytucji, a kaszanka jako polski kawior też! – wtórował kolejny smakosz bobu pod wpisem blogera.

Katarzyna Bosacka tropi cenę bobu

W ciągu doby wpis wywołał blisko 150 komentarzy. - To jeszcze nie sezon na bób, więc cena mnie nie dziwi – napisała pod postem Bosackiej pani Agata. Kolejna internautka zauważyła, że bób w takiej cenie to wariactwo i nikt nie powinien go kupować, póki nie stanieje.