Ceny mieszkań w Poznaniu i Wielkopolsce. Ile teraz trzeba wydać na mieszkanie na rynku wtórnym i pierwotnym?

Ceny mieszkań w Poznaniu i Wielkopolsce

Jak wynika z raportu Big Data, w maju średnio za mieszkanie w ofercie deweloperów w Poznaniu trzeba było zapłacić 10 645 złotych za metr kwadratowy. W okolicach stolicy Wielkopolski cena ta jest znacznie niższa i wynosi 6 848 złotych za metr kwadratowy. Warto jednak podkreślić, że choć kwota ta jest mniejsza, to w porównaniu ze wcześniejszymi miesiącami urosła o 24 proc. Oznacza to, że nieruchomości poza miastem cały czas drożeją.

W samym Poznaniu oferty mieszkań do kupienia na rynku pierwotnym wahają się średnio od 440 tysięcy nawet do kwot znacznie przekraczających milion złotych. Kawalerki można za to kupić za trochę ponad 300 tysięcy złotych. Na rynku wtórnym z kolei mieszkanie z jednym pokojem da się nabyć już za połowę tej ceny. Z kolei ceny większych mieszkań oscylują głównie od około 400 tysięcy do 800 tysięcy złotych.