Ceny paliw. Jak działa promocja PKN Orlen i ile można zaoszczędzić? Wyjaśniamy pojawiające się nieścisłości

Promocja PKN Orlen na tankowanie. Zasady

Promocja na tankowanie paliwa na stacjach PKN Orlen rozpoczęła się 27 czerwca br, a tańsze tankowanie obowiązuje przez całe wakacje.

Z letniej promocji mogą skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu Vitay, którzy korzystają z aplikacji Orlen Vitay lub tradycyjnej plastikowej karty Vitay. Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (Efecta lub Verva) w ramach trzech tankowań do 50 litrów miesięcznie. Pozwoli to nabyć w okresie wakacyjnym do 150 litrów paliwa miesięcznie z wysokim rabatem.

Uczestnik będzie mógł skorzystać z rabatu:

• trzy razy w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.,

• trzy razy w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.