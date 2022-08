Ceny podręczników znów wyższe i to o 10 procent!

Podręczniki do szkoły. Droższe niż w zeszłym roku?

Już niedługo rozpocznie się rok szkolny 2022/2023. Choć jeszcze trwają wakacje, to najwyższa już pora zacząć przygotowania i udać się na niezbędne zakupy, m.in. te związane z podręcznikami szkolnymi.

Jak informuje Agata Deiksler z księgarni Liber w Poznaniu, w tym roku można mówić o średnim wzroście cen nowych podręczników o około 8-10 procent. Co ciekawe, ceny książek do religii z wydawnictwa Święty Wojciech poszły w górę jeszcze więcej. Najdroższe pozostają jednak nadal te do nauki języków obcych.