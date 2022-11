Ceny rogali świętomarcińskich w Poznaniu. Gdzie zapłacimy najmniej, a gdzie najwięcej za poznański przysmak? Sprawdź! Angelika Sarna

Za kilogram rogali świętomarcińskich niekiedy trzeba zapłacić nawet 137 złotych! Są jednak sklepy w Poznaniu i okolicach, które oferują je w dużo niższych cenach. Sprawdź, gdzie i za ile kupisz rogale w Poznaniu. Zobacz miejsca z najtańszymi i najdroższymi rogalami świętomarcińskimi ---> Robert Woźniak Zobacz galerię (11 zdjęć)

W Poznaniu od ponad tygodnia króluje jeden z najpopularniejszych przysmaków w Wielkopolsce. Rogale świętomarcińskie nigdy nie należały do najtańszych, jednak dziś wypieki kosztują nawet kilka razy więcej niż w ubiegłych latach. Obecnie średnia cena za kilogram rogali to około 50-60 złotych. Gdzie w Poznaniu znajdziemy najdroższe i najtańsze wypieki? Rekordowa cena to 137 zł za kilogram! Przedstawiamy w galerii ceny rogali w cukierniach, piekarniach i marketach w Poznaniu.