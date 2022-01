Ceny tatuaży mogą wzrosnąć? Od nowego roku wchodzi rozporządzenie UE - REACH - zakazujące używania niektórych tuszy

REACH to skrót od słów: " R egistration, E valuation, A uthorisation and R estriction of CH emicals", czyli "Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i Ograniczenia stosowania substancji chemicznych. REACH obowiązujące od kilkunastu lat reguluje kilka obszarów, ale do tej pory nie zajmowało się branżą tatuatorską. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) postanowiła jednak to zmienić.

Nowe przepisy odnoszą się do ok. 4 tys. substancji, które według UE powodują nowotwory, mutacje genetyczne lub działają szkodliwie na rozrodczość oraz zawierają listę 44 zakazanych pigmentów. Dlatego też rozporządzenie REACH ma przyczynić się do poprawy jakości wykonywanych tatuaży i zapobiec m.in. reakcjom alergicznym.

Co ważne, nie zakazuje ono wykonywania ich, co jest szczególnie istotne dla popularności usług tatuażystów na terenie UE - jak podaje InkNews, na blisko 450 milionów obywateli UE co najmniej jeden tatuaż ma aż 54 miliony z nich.