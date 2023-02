Ceny za wywóz śmieci w Poznaniu mogły być zawyżone? Posypały się gigantyczne kary, m.in. dla Remondis. W tle zmowa przetargowa

Konsorcjum uznane za zmowę przetargową

W przetargu na wywóz śmieci w latach 2018-2022 na terenie, gdzie zajmował się tym poznański GOAP, wystartowało konsorcjum siedmiu firm, które wcześniej działały na terenie Poznania i okolic. Prawo dopuszcza możliwość startu przedsiębiorców w przetargu w ramach konsorcjum. Jeśli jednak firma może samodzielnie wykonać usługi lub mogą być one zrealizowane przez mniejszą liczbę firm, to przystąpienie do przetargu w formie konsorcjum może zostać uznane za ograniczającą konkurencję zmowę przetargową.