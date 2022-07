Chcą uratować drzewa w centrum Poznania. Sprawa leszczyn na ul. 27 Grudnia łączy prawie wszystkich w mieście

Drzewa na 27 Grudnia do wycinki. Zbierają podpisy pod petycją

Stowarzyszenie Plac Wolności do tej pory udostępniało petycję do podpisania głównie w centrum miasta. W tym czasie zebrano już ok. 3 000 podpisów. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu mieszkańców Poznania losem zieleni w mieście, dyskusja na temat realizowanego Programu Centrum stała się ważnym tematem publicznym.

O problemie betonowania przestrzeni miejskich, potrzebie zmiany do sposobu podejścia wobec istniejących drzew i stosowanych metod przez Urząd Miasta oraz PIM (niedostosowanych do zmian klimatycznych sposobów nasadzania nowych roślin), zaczęli mówić nie tylko mieszkańcy i społecznicy. W debatę włączyli się politycy i radni miejscy.