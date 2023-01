Chcesz podjechać przed terminal lotniska w Poznaniu? Zapłać pięć złotych. Pasażerowie oburzeni. "To jest straszna wiocha i pazerność"

Według jednego z naszych informatorów, związanych ze środowiskiem naukowym i artystycznym w Poznaniu, jest to rozwiązanie niespotykane na innych lotniskach, gdzie zazwyczaj pierwsze 10 minut postoju jest bezpłatne. Tak do czerwca było także w Poznaniu.

- To jest straszna wiocha i pazerność. W Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku jest kiss and fly przy wejściu do terminala. Odwoziłem Krzysztofa Zanussiego na lotnisko Ławica i takie rozwiązanie robi fatalne wrażenie