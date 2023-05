Chciał zabić policjanta? Awantura o kominiarkę podczas pierwszego dnia procesu w Poznaniu

Uciekał kradzionym samochodem. Potrącił policjanta

- Dla nas kradzież każdego, nawet najtańszego samochodu jest poważna, ponieważ dla kogoś może on być całym światem, może być narzędziem pracy zarobkowej

6 października 2021 roku w podpoznańskiej Dąbrówce policjanci zorganizowali zasadzkę na podejrzanych o kradzież i paserstwo. Jeden z nich, Dominik Z., próbując odebrać skradziony pojazd, podczas próby zatrzymania potrącił policjanta. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Sam podejrzany został postrzelony i przeszedł skomplikowaną operację.

'Nigdy nie potrąciłbym człowieka"

Dominik Z. oraz jego brat Mikołaj Z., który miał go podwieźć po odbiór kradzionego samochodu i zawieźć rannego do szpitala, zostali oskarżeni o paserstwo. Temu pierwszemu ponadto postawiono zarzut usiłowania zabójstwa policjanta. Nie przyznali się oni do zarzucanych im czynów.