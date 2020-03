Chcieli wziąć ślub w Poznaniu, ale powinni pozostać na kwarantannie. O ślubie musiała zdecydować... straż graniczna

W tym tygodniu do naszej redakcji napisał czytelnik, który wkrótce ma zaplanowany ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu. Rzecz w tym, że na co dzień pracuje i mieszka w Niemczech, a do Polski planował przyjechać tylko w dniu ślubu i tego samego dnia ją opuścić. Tymczasem poznański USC miał go poinformować, że ślub nie zostanie udzielony, a mężczyzna powinien przejść kwarantannę.

On z takim podejściem się nie zgadzał i twierdził, że zarówno sanepid, jak i MSZ poinformowali go, że w takiej sytuacji jak opisana wyżej nie będzie musiał przechodzić kwarantanny. Ponadto sanepid, jak i MSZ mieli go pouczyć, że do kwarantanny granicznej kwalifikuje Straż Graniczna i to ona przesyła do sanepidu informację, kto powinien ją odbyć. Przedstawiwszy te informacje w USC, urzędnicy nadal mieli utrzymywać, że nie udzielą ślubu. Przesłaliśmy pytania w sprawie do Urzędu Miasta Poznania, któremu USC podlega. Wiadomość zwrotna była zgoła inna. Otóż urzędnicy mieli nie informować, że ślub jest odwołany, ale do czwartku ustalić jak dalej postąpić. Zapytali więc sanepid.