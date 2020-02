Child Alert odwołany, poszukiwania 10-letniego Ibrahima z Gdyni zakończone. Chłopiec jest cały i zdrowy

Child Alert odwołany. 10-letni Ibrahim jest cały i zdrowy

Uprowadzony w niedzielę Ibrahim został odnaleziony przez belgijską policję. W niedzielę wieczorem chłopiec został porwany z Gdyni przez swojego biologicznego ojca. Jak się okazało został wywieziony do Belgii, gdzie we wtorek dojechała jego matka, by razem z prawnikami walczyć o syna. Kobieta twierdzi, że nie wiedziała, że jej były partner odzyskał przed sądem prawa rodzicielskie.

Chłopiec pozostaje na razie pod opieką ojca. Sąd w Belgii zadecyduje o jego dalszych losach.

Jak czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od momentu zgłoszenia przez matkę uprowadzenia 10-letniego Ibrahima polska policja traktowała jego odnalezienie priorytetowo. Poszukiwania były prowadzone nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W godzinach wieczornych służby belgijskie poinformowały, że życiu i zdrowiu Ibrahima na chwilę obecną nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko pozostaje w Belgii pod opieką ojca. Kolejne czynności dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem pozostają w kompetencji sądów.