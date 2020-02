Chińczycy w 10 dni zbudowali szpital, by walczyć z koronawirusem. Jak to zrobili?

Plan na wybudowanie szpitala był bardzo ambitny - budowę ukończono, zgodnie z planem, w niedzielę 2 lutego 2020 roku. Oznacza to, że budynek został wzniesiony zaledwie w 10 dni. China built a huge hospital equipped with 5G and robots in just EIGHT DAYS!!(During that time, US media published 100 propaganda articles blaming the Chinese government)#Huoshenshan #Wuhan #coronavirus pic.twitter.com/ywSRJTvPrw— CaliCali2000 (@CaliCali2000) February 2, 2020