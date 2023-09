"Chór jest COOL". Skowronki inaugurują 73. sezon artystyczny w CK Zamek w Poznaniu

"Chór jest COOL" - to hasło, które przyświeca młodym chórzystkom i jednocześnie tytuł sobotniego koncertu.

- Wiele mówi tytuł tego koncertu. Będzie on o tym, że chór jest świetny oraz daje mnóstwo radości. Muzyka, którą przedstawimy również będzie do tego nawiązywała. Będziemy się starać się przekonać publiczność do tego, że jest on doskonałą propozycją na spędzanie wolnego czasu

- mówi Alicja Szeluga, dyrektorka i dyrygentka zespołu.

Zespół liczy sobie kilka grup wiekowych, a swoją przygodę muzyczną w chórze mogą rozpocząć artystki w różnym wieku.

- Wiek naszych chórzystek oscyluje od 7 do ok. 22 lat. Natomiast do zespołu przyjmujemy młodsze dziewczynki, w wieku od 6 lub 7 do 11 lat. W tym koncercie wystąpią wszystkie grupy chóralne, od najmłodszej do najstarszej. Widownia będzie mogła dostrzec różnice w umiejętnościach wokalnych i muzycznych każdej z grup. Stopień trudności repertuaru również będzie wzrastał. Każda grupa wiekowa śpiewa program dostosowany do ich możliwości wykonawczych