Choroby zawodowe kierowców. Dotykają nie tylko pracujących za kierownicą! Na co chorują kierowcy? Sprawdź i uważaj!

Długotrwałe prowadzenie samochodu może dać się we znaki niejednemu mistrzowi kierownicy. Nawet jeśli kochamy siadać za kółkiem, może to mieć swoje negatywne skutki. Choroby zawodowe kierowców dotykają bowiem nie tylko pracujących za kierownicą. Utrzymywanie ciała w jednej pozycji, patrzenie na drogę i ciągłe skupienie mogą być przyczyną wielu problemów. Na co najczęściej chorują kierowcy i na jakie schorzenia uważać? Sprawdź ---> Zobacz też: Ten garaż sprawia, że ludzie milkną z zachwytu. Luksusowy dom robi wrażenie. Takiego jeszcze nie widziałeś

pixabay.com