Chorzemin: Siwki przyciągnęły tłumy ludzi. Barwny korowód przejdzie do historii [CZ.3] Natalia Krawczyk

18 kwietnia przez Chorzemin przeszedł barwny korowód przy akompaniamencie muzyków Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.. Były tańce, rozmowy i wesołe przyśpiewki. Siwki to tradycyjny pochód przebierańców, który odbywa się w czasie Świąt Wielkanocnych. Impreza w Chorzeminie co roku przyciąga tłumy ludzi. Tak było i tym razem. Zapraszamy do obejrzenia ostatniej partii zdjęć.