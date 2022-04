Chorzemin: Te siwki zapamięta każdy. Zobacz najlepsze ujęcia

Siwki w Chorzeminie. Zobacz najlepsze zdjęcia

Siwki to tradycyjny pochód przebierańców, który odbywa się w czasie Świąt Wielkanocnych. W poniedziałek kolorowy pochód zawitał do Chorzemina, miejscowości gminy Wolsztyn. W ostatnich dwóch latach w związku z pandemią koronawirusa siwki nie zawitały w tradycyjnej formie do miejscowości. Ku radości mieszkańców, radosny pochód powrócił.