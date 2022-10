Chryzantemy i znicze już są drogie, a to dopiero początek października. Na Wszystkich Świętych ceny sięgną zenitu?

Pierwsze chryzantemy już w sprzedaży. Kwiaty kojarzą się z jesienią, chętnie ozdabiamy nimi ogrody i balkony. Za niecały miesiąc zapełnią też groby naszych bliskich na Wszystkich Świętych. Kiedyś donice niezależnie od rozmiaru nie były kosztownym wydatkiem, dziś na zakup większych ilości nie każdy sobie pozwoli. Wielu producentów podnosi ceny w związku z rosnącymi kosztami gazu i prądu. Podobnie jest ze zniczami – tu podwyżki sięgną nawet kilkudziesięciu procent. Ile kosztują donice drobnokwiatowych lub wielkokwiatowych chryzantem? Jakie są stawki za znicze?

O tym, że chryzantemy podrożały, mówiło się już w zeszłym roku. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że handlarze podnieśli ceny. W zależności od wielkości kwiatów i średnicy doniczek, w 2021 roku na Wszystkich Świętych płaciło się od 15 do 50 złotych. Tańsze były pająki – ok. 7 złotych za sztukę. Obecnie stawki te zwiększyły się.

Wszystkich Świętych tuż, tuż. Ile kosztują chryzantemy? Najdrożej przy cmentarzach

Na straganach za drobnokwiatowe chryzantemy trzeba dać średnio 25-30 złotych, wielkokwiatowe są droższe. Jeszcze kilka lat temu te same kwiaty kosztowały ok. 12 złotych. Nieco mniejsze stawki proponują prywatni sprzedawcy. W sieci można znaleźć następujące oferty: Rzeszów . Chryzantemy drobnokwiatowe przy zakupie w hurcie - 15-20 zł,

. Chryzantemy drobnokwiatowe przy zakupie w hurcie - 15-20 zł, Kraśnik . Chryzantemy wielkokwiatowe – 23 zł,

. Chryzantemy wielkokwiatowe – 23 zł, Nowy Wiśnicz . Małe i średnie kule o średnicy od 45 cm – 15-20 zł,

. Małe i średnie kule o średnicy od 45 cm – 15-20 zł, Skrzeszew . Chryzantemy wielkokwiatowe – 35 zł,

. Chryzantemy wielkokwiatowe – 35 zł, Goszczyn . Chryzantemy wielkokwiatowe w misie o średni 21 cm – 18 zł,

. Chryzantemy wielkokwiatowe w misie o średni 21 cm – 18 zł, Łabuńki . Chryzantemy XXL – 45 zł,

. Chryzantemy XXL – 45 zł, Piła . Chryzantema mała drobnokwiatowa w doniczce – 17 zł,

. Chryzantema mała drobnokwiatowa w doniczce – 17 zł, Niepołomice. Chryzantemy drobnokwiatowe trzy kolory, mała donica – 12 zł.

Obciążenie dla portfela mogą stanowić też wymyślne kompozycje na groby. Klasyczna mała wiązanka to obecnie wydatek rzędu 30 złotych, im większe i bardziej ozdobne, tym droższe – powyżej 100 złotych.

W górę pójdą także znicze. Lepiej kupić je wcześniej

Nie tylko kwiaty na groby bliskich będą w tym roku wydatkiem. Znacznie podniosą się ceny zniczy, zapłacimy nawet 60-70 proc. więcej. Producenci zwracają uwagę, że to wszystko przez rosnące koszty produkcji. Szkło i parafina poszły w górę, a to odbija się na stawkach. Dodatkowo wielu bało się, czy sprzeda towar, więc w tym roku poszło go mniej.

- Firmy miały obawy, czy Kowalski, idąc na cmentarz, kupi znicze znacznie droższe niż rok temu. W związku z tym nie zrobili tak dużego zapasu, jak do tej pory. Jeśli popyt nie zmaleje i klienci faktycznie wykupią to, co jest na półkach, zniczy może zabraknąć - mówi Joanna Karpeta, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Świec i Zniczy, w rozmowie z money.pl.

Ile kosztują małe, średnie i duże znicze tuż przed 1 listopada? Ceny wkładów

Na kilkanaście dni przed 1 listopada, proste znicze bez wkładu można dostać w marketach za średnio 4-5 złotych, te z wkładem za 8 złotych. Kapliczki uda się upolować w promocji za 6 złotych, standardowo to koszt ok. 10 złotych. Szokują ceny tzw. szkatuł i wazonów. Minimalna cena to 20 złotych, za te ozdobne trzeba zapłacić nawet 60 złotych. Najdrożej jest przy cmentarnych bramach. W Krakowie cena małego znicza to 3,5-4 złote, za średniej wielkości znicze bez większych dekoracji liczą sobie ok. 8 złotych. Pokaźnych rozmiarów kompozycje to koszt kilkudziesięciu złotych.

Największe żniwa handlarze rozpoczną w weekend 29 września. W przedświąteczny weekend wielu Polaków ruszy na groby, aby uniknąć tłoku 1 listopada. Co to oznacza? Większe ceny, które niejednego zaskoczą. Warto zawczasu kupić znicze i kwiaty, w październiku niektóre sklepy szykują promocje, także u handlarzy ceny będą niższe niż we właściwym terminie. Do najtańszych nie należą też wkłady. W większych miastach średnie ceny kształtują się następująco: mały wkład 10 cm , czas palenia 30 h – 2,5 zł/sztuka,

, czas palenia 30 h – 2,5 zł/sztuka, mały wkład 12 cm , czas palenia 37 h – 3 zł/sztuka,

, czas palenia 37 h – 3 zł/sztuka, średni wkład 15 cm , czas palenia 40 h – 4 zł/sztuka,

, czas palenia 40 h – 4 zł/sztuka, średni wkład 15 cm , czas palenia 48 h – 5 zł/sztuka,

, czas palenia 48 h – 5 zł/sztuka, duży wkład 18 cm, czas palenia 70 h – 8 zł/sztuka.

