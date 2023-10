"Cicho już byłyśmy". Kobiety spotkały się w centrum Poznania, by zachęcać do głosowania w wyborach. Zobacz zdjęcia

- Mówi się, że Poznań to opozycyjne miasto (przyp. red.: Poznań), gdzie większość mieszkańców i mieszkanek głosuje na Platformę Obywatelską. Wiemy, że w większych miastach wojewódzkich jesteśmy zdemotywowani do głosowania, bo jesteśmy zmęczeni tą typowo partyjną polityką. My jesteśmy apartyjna inicjatywą. Zajmujemy się tym, by rozwiązywać kwestie które dotyczą grupy ludzi jak my, najmłodszych, ale nie tylko. Dużo mówimy o tym jak wygląda kryzys mieszkalnictwa w Polsce, o kryzysie klimatycznym i proponujemy rozwiązania, które mogą te kryzysy rozwiązać. Te wybory oczywiście nie rozwiążą wszystkich kryzysów. 16 października nie obudzimy się w Polsce, gdzie wszystko już będzie idealne, ale te wybory są kluczowe, by w Polsce cokolwiek się zmieniło - mówiła Wiktoria Jędroszkowiak z inicjatywy "Wschód".