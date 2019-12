Ciocia Jola z Karczmy Taberskiej uczy, czym jest tradycja i mała ojczyzna [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jolanta Taberska od lat prowadzi „Akademię u Cioci Joli”. By dzieci wiedziały, że winogrona rosną na winnicach a chleb nie rośnie w markecie, tylko w ziemi. Tu hasło „zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” nabiera konkretów.

Dzieci, ale i innych gości, wita się tu chlebem i solą.

Chleb rośnie w ziemi?! – dzieci nie kryją zdziwienia. I otwierają szeroko oczy, gdy Ciocia Jola pokazuje im zielony kłos.

- A z czego ja mam zrobiony wianek? – pyta.

- Z siana – słychać dziecięce głosy.

- Ze słomy, bo ptaszki mi wyskubały wszystkie ziarenka. Bo są smaczne. I z tych ziarenek piekarz zrobił chleb – opowiada Ciocia Jola. I zachęca swoich gości, by sami spróbowali upiec chleb. Rozdaje ciasto wołając: Ciasto, ciasto kręć się w koło, niech paluszki skaczą wesoło. Jak jeden nie może, to drugi pomoże.

Cóż to za fajda móc rozwałkować ciasto, Ukształtować bochenek. Zrobić na nim kreski.

To tylko fragment zajęć pod hasłem „Od ziarenka do bochenka”.

W karczmie unosi się wiele zapachów, związanych z regionem.

- Placek bida – skromny na drożdżach i śmietanie, posypywany cukrem. Rozchodzi się w mgnieniu oka (moja kucharka Danka je piecze)

Niektórzy przyjeżdżają tu na kwaśne jaja. To zupa na jajach kurzęcych i na jarzynach. Popularnością cieszą się kluchy na łachu, kaczka po staropolsku, chodniki owocowe… Oj, długo by można wymieniać. To są potrawy związane z regonem i porami roku. Jak kwitły akacje , smażyliśmy placki akacjowe. Niektórzy się dziwili, jak to akację się je? Oczywiście! Tak jak i pokrzywę, mniszek czy lipę. Ooo, z lipy jakie pyszne nalewki można robić. O miodzie nie wspominając. A jak słodkości to na drożdżach. My mówimy tutaj – na ruchadłach…

Po pierwsze regionalizm

Karczma zachwyca swoim wyglądem, kaflowymi piecami, zgromadzonym starym sprzętem, związanym z gospodarką. Są też przyjazne zwierzęta…I łopaty piekarnicze, na których wyryto nazwiska Krumskich Osobowości. Wymyślono tę nagrodę, by docenić tych wielkich ludzi, którzy o sławę nie zabiegają, a dla lokalnej społeczności są prawdziwymi autorytetami.

Dlaczego właśnie takie narzędzie?

- Bo mój ojciec, Alfons Reimann, był piekarzem i to ma symbolizować szacunek dla wszystkich ludzi żyjących z pracy własnych rąk - tłumaczy pani Jolanta.

Dużo pracy ona, jej mąż, jak i dalsza rodzina, musieli włożyć, by Karczma Taberska tak pięknie dziś wyglądała. Ale to jeszcze nie wszystko. Także Kolesin uratowali od ruiny i zapomnienia. Choć nie znamy dokładnie daty wzniesienia dworu, to założenie budowy wskazuje na XVI – XVII wiek. Można sądzić, że drzewa w parku mają 250 i więcej lat.

W latach 50. XX wieku utworzono z dóbr kolesińskich Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR). W 1995 roku dwór wszedł do zasobu Agencji Własności Skarbu Państwa, natomiast od 1998 roku stanowi własność prywatną.

Dziś to magiczne miejsce, m.in. dzięki Markowi Taborskiemu, który jest złotą rączką i wszystko potrafi zrobić. I odkryć to, co zakryte. M.in. piwniczkę. Była całkowicie zakopana. Wiedział, że gdzieś tu musi być.

- Teraz mówię naszym gościom, zwłaszcza tym małym, że to lodówka bez prądu – pokazuje piwniczkę Jolanta Taberska. I dodaje, że to edukacyjna ścieżka „10 kroków w głąb ziemiJest i odpinana studnia. I ekologiczne spa. Tam, gdzie kiedyś było wysypisko śmieci. Nikt tu nie wszedł suchą stopa. Obecnie są zimne źródła. Obok wielkie drewniane jaccuzi.

- Cała zimę chodzimy dwa razy w tygodniu do źródeł. A potem do ciepłego jaccuzi – mówią gospodarze.

Zewsząd roznoszą się zapachy ziół, których tu bez liku. W sam raz do regionalnych trunków i potraw. Można godzinami siedzieć na ławce czy pomoście, przyglądać się jezioru Wojnowskiemu, delektować ciszą i wonią tutejszych roślin. A jak się ktoś znudzi, popływać na kajaku, rowerku, zatańczyć w sali balowej albo zajrzeć restauracji lub do spichlerza, gdzie mistrz świata w tańcach latynoamerykańskich (znany też jako juror programu „Taniec z gwiazdami”) Michał Malitowski sam trenuje i udziela lekcji tancerzom z całego świata. Bo jak mówi, tu czuje się najlepiej. Wśród rodziny i swojej małej ojczyzny.

