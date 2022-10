Cmentarz na nastrojowy spacer we Wszystkich Świętych 2022. 15 niezwykłych polskich cmentarzy: piramidy, mizary, groby choleryków i inne

Wszystkich Świętych i długi weekend listopadowy to świetna okazja, by wybrać się na nastrojowy spacer na cmentarz. Wybraliśmy dla Was 15 najbardziej niezwykłych polskich cmentarzy i nekropolii różnych wyznań i z różnych epok. Gdzie w Warszawie chowano choleryków, co to jest mizar, który polski cmentarz jest największy? Zapraszamy do galerii tajemnic i ciekawostek polskich cmentarzy.

Szymon Starnawski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne