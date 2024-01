Co 11 minut jeden młody człowiek odbiera sobie życie. Dramatyczne statystyki prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży

Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży w Polsce

- W minionym roku (z informacji pozyskanych dotychczas) podjętych zostało aż 1355 zamachów samobójczych w grupach wiekowych do 18 roku życia. Najwięcej – w województwie śląskim, bo aż 295. Z kolei w samej Warszawie podjętych zostało 65 prób odebrania sobie życia. To ponad trzy razy więcej niż w całym województwie opolskim

Według UNICEF co roku na całym świecie życie odbiera sobie około 46 tys. młodych osób - to średnio jedna zmarła osoba co 11 minut.

Numery pomocowe dla dzieci i młodzieży: