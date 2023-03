Co dalej z maseczkami? Jest nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Czy jeszcze trzeba je nosić?

Maseczki wciąż obowiązkowe?

Od tego czasu wielokrotnie był on znoszony - początkowo nie trzeba było nosić maseczek na dworze, następnie stopniowo rezygnowano z obowiązku w komunikacji miejskiej, sklepach czy kinach i kościołach.

Zakrywanie ust i nosa w aptekach i podmiotach leczniczych

Początkowo ograniczenie to miało obowiązywać do 30 kwietnia 2022 roku. 16 maja 2022 roku rozporządzenie ministra zdrowia zniesiony został stan epidemii, który zastąpiono stanem zagrożenia epidemicznego.

Mimo to, noszenie masek w aptekach i placówkach medycznych zostało przedłużone do 31 grudnia 2022 r., a następnie do 31 marca bieżącego roku.

