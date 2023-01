Co jeść, by obniżyć cholesterol? Czy można jeść jajka i ziemniaki? Objawy, przyczyny, dieta

Co to jest cholesterol?

Nieodpowiedni poziom cholesterolu może być jednak niebezpieczny. Przyczynia się bowiem do powstawania miażdżycy, a nawet może doprowadzić do choroby wieńcowej czy udaru mózgu.

Cholesterol to lipid wytwarzany w wątrobie, a częściowo też dostarczany wraz z jedzeniem. W organizmie pełni istotną funkcję, ponieważ służy do budowy błon komórkowych. To właśnie dzięki niemu syntetyzowana jest ze słońca witamina D3. Ponadto, przyczynia się do produkcji niektórych hormonów i wspomaga trawienie tłuszczów.

Cholesterol: jakie są normy?

By mieć pewność, że nie mamy problemu z wynikami, należy regularnie sprawdzać poziom triglicerydów oraz dwie frakcje cholesterolu – HDL i LDL. Ten drugi potocznie nazywany jest złym cholesterolem. To właśnie on, łącząc się z innymi substancjami, odkłada się w ścianach tętnic, tworząc blaszki miażdżycowe. Z kolei HDL oczyszcza tętnice ze złego cholesterolu i eksportuje go do wątroby, gdzie przetwarzany jest na kwasy żółciowe.